Сколько переболевших ковидом с потерей нюха не имеют его даже спустя полгода: исследование

У четверти перенесших коронавирусную болезнь с нарушением обонятельной функции "нюх" не восстановился и через два месяца после его потери. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Internal Medicine.

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Снижение и полная потеря обоняния – один из самых распространенных симптомов ковида.

Исследование проведено с 22 марта по 3 июня 2020 года с участием 2581 пациента из 18 европейских больниц. 2194 пациента (85,0%) имели легкое заболевание, 110 (4,3%) – умеренное, 277 (10,7%) – от тяжелого до критического.

Результаты показали, что обонятельная дисфункция наблюдалась (по субъективным оценкам самих больных) в 85,9% легких случаев. Среди больных с умеренными симптомами нарушение нюха отмечалось у 4,5%, а в тяжелых и критических случаях – у 6,9%.

При этом средняя продолжительность потери способности ощущать запахи составила 21,6 дня. Почти четверть пациентов субъективно сообщили, что обоняние у них не восстановилось и через 60 дней после потери.

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Объективные обонятельные тесты выявили потерю нюха у 54,7% легких случаев и 36,6% случаев от умеренной до критической. Когда меньшую выборку проверили с помощью этих тестов спустя определенное время после выздоровления, у 15,3% все еще наблюдался дефицит нюха через 60 дней, а у 4,7% обоняние не восстановилось и спустя полгода.

"Обонятельная дисфункция более распространена при легких формах, и у 95% пациентов обоняние восстанавливается в течение полугода после заражения", – делают вывод ученые.

Основная гипотеза заключается в том, что в легких случаях развивается более устойчивый местный иммунный ответ на инфекцию – в носоглотке. Однако, по мнению исследователей, связанное с этим ответом воспаление может привести к более сильному повреждению обонятельных клеток.

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Евгений Пилипенко

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