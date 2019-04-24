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24.04.2019, 17:54

Человек чувствует запах не только носом, но и языком - ученые

Человек чувствует запах не только носом, но и языком - ученые - Фото
Фото: pixabay.com

Американский ученый обнаружил, что в человеческом языке есть рецепторы вкуса и запаха

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Клеточный биолог Мехмет Озденер из Центра исследований хеморецепции Монелла в Филадельфии провел исследования, в ходе которых выяснилось, что человек может чувствовать запах не только носом, но и языком. Об этом сообщает The Telegraph.

Идея исследования появилась у него после того, как его 12-летний ребенок указал на поведение змей: они высовывают язык, чтобы почувствовать запах вокруг себя.

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Известно, что змеи используют язык, чтобы направить молекулы запаха в специальный орган, расположенный на своде их рта, а не ощутить запах непосредственно. Однако доктор Озденер решил провести исследования и обнаружил, что в человеческом языке есть рецепторы вкуса и запаха.

Выводом из этого исследования может быть то, что два обоняния человека появляются сначала во рту человека, а не в мозге, как считалось раньше. И это может объяснить, почему ароматы, которые вызывают наибольшие ощущения, такие как перец чили и ментол, вызывают схожие покалывания во рту и в носу.

Ранее сегодня сообщалось, что исследования последних пяти лет показали, что возраст отца имеет значение не только для его репродуктивной способности, но и для развития ребенка

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Теги: ученые, язык, запах
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