Ученые сказали, почему важен возраст отца при планировании детей

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Исследования последних пяти лет показали, что возраст отца имеет значение как для репродуктивной способности, так и для развития ребенка. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Ранее журнал Biological Psychiatry в исследовании указывал на связь между возрастом отца и заболеванием шизофренией у ребенка.

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"Как оказалось, особенно риск шизофрении так называемого детского типа растет, чем больше возраст отца. Эта тяжелая форма шизофрении проявляется до совершеннолетия ребенка, его связывают со значительными генетическими аномалиями", - говорится в сообщении.

По данным исследования, пациенты с шизофренией имели здоровых родителей и никаких случаев психических заболеваний среди родственников, из-за чего ученые пришли к выводу, что их заболевания были вызваны генетическими мутациями в сперме отца. С увеличением возраста потенциальных родителей таких генетических мутаций происходит все больше.

"Каждая 10-летнее отсрочка отцовства увеличивает риск наличия детской шизофрении у плода почти на 30%", - отметил руководитель группы ученых, проводивших исследования, профессор Китайского медицинского университета в Тайчжуне Ши-Хенг Ванг.

Возраст матери, по данным ученых, не влияет на риск возникновения болезни.

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