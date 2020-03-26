Медики Британии привлекли внимание к еще одному симптому коронавирусной болезни

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С учетом того, что при легком варианте заболевания COVID-19 инфицированный может и не подозревать, что является носителем коронавируса, нужны дополнительные способы выявления таких людей, пишут британские медики и предлагают вариант решения: зачастую при вирусной инфекции человек теряет обоняние. Об этом пишет пресс-служба профессионального сообщества Хирургия уха, носа и горла в Британии.

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По словам врачей, приобретенная потеря способности ощущать запахи (аносмия) почти в половине случаев - результат вирусной инфекции, и COVID-19 не исключение.

Они ссылаются на данные Южной Кореи (примерно треть заболевших теряли нюх) и Германии (аносмия в более 2/3 случаев).

"Иран, Южная Корея, Китай и Италия уже доказали, что у значительного числа пациентов с COVID-19 развилась аносмия/гипосмия. Многие коллеги из США и Франции имеют такой же опыт", - пишет группа медиков во главе с президентом Британского отоларингологического общества и и президентом Британской ассоциации отоларингологии.

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Врачи настаивают, что потеря обоняния - как легкозаметный симптом - может помочь выявлять скрытых носителей патогена и принуждать их к самоизоляции.

Кроме того, пишут они, тесты на SARS-CoV-2 не проводятся для "бессимптомных" людей, и это опасно: скрытые носители могут быть источником распространения инфекции.

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