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Никто из посетивших "научный" концерт не заразился. Условия вам вряд ли понравятся – отчет

31.12.2020, 11:39
Никто из посетивших
Иллюстративное фото: pixabay.com

Ни один человек из посетивших 12 декабря экспериментальный пятичасовой концерт в Испании, где люди не выдерживали безопасную дистанцию, не заразился коронавирусом. О таких предварительных результатах пишут ученые из местного Фонда борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями, которые совместно с Primavera Sound организовали фестиваль в научных целях.

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Важная деталь: на арену Apolo в Барселоне пускали не всех, а только тех, кто прошел на входе быстрый тест на антиген SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки. В зале люди должны были носить респираторы N95 (кроме времени посещения бара с напитками), но всем разрешалось танцевать и подпевать артистам.

После прохождения антиген-теста случайным образом из здоровых >1000 человек от 18 до 59 лет были выбраны 463 участника, которых пустили в зал. Остальные 496 ушли домой – это была контрольная группа. Среднее время пребывания на концерте было 2 ч 40 минут.

Вентиляция в зале была оптимизирована, воздухообмен контролировался. Потоки людей внутри были заранее определены, четко разграничены и контролировались. Были приняты меры, чтобы избежать очередей при посещении туалетов, при входе и выходе.

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Спустя восемь суток всех проверили на ПЦР: среди посетителей концерта не было зараженных, тогда как в контрольной группе выявили два легких случая.

"В анкете после мероприятия участники сказали, что им понравилось выступление и что они вели себя совершенно нормально", – пишут организаторы.

Не уточняется, как "удобно" было петь в респираторе и насколько комфортной была температура/вентиляция в зале.

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Евгений Пилипенко
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