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Уже на следующей неделе. Ляшко анонсировал появление в Украине экспресс-тестов на COVID-19

18.10.2020, 08:30
Уже на следующей неделе. Ляшко анонсировал появление в Украине экспресс-тестов на COVID-19 - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

По словам главного санврача, такие тесты не требуют лабораторных условий и делаются за полчаса

Главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщил, что на следующей неделе в стране могут появиться экспресс-тесты на антиген к коронавирусу. Они будут делаться за 15-30 минут без требований к особым лабораторным условиям. Об этом Ляшко заявил в интервью Радио Свобода. 

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"Дополнительно к тестированию методом ПЦР сейчас появились новые экспресс-тесты на антиген. Они признаны ВОЗ и рекомендованы для применения при массовом тестировании. Мы делаем все возможное, чтобы в ближайшее время на следующей неделе в Украине уже появились эти тесты", – подчеркнул главный санврач.

Он отметил, что экспресс-тесты будут бесплатными для людей и смогут проводиться и семейными врачами, и мобильными бригадами.

"При госпитализации пациента в больницу врач сможет сразу же сделать тест, потому что его длительность 15-30 минут и без специальных лабораторных условий", – сказал Ляшко.

По словам санврача, достоверность этих тестов такая же, как и у тестов по методу ПЦР.

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Дарья Мостовая
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