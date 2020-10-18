Уже на следующей неделе. Ляшко анонсировал появление в Украине экспресс-тестов на COVID-19

По словам главного санврача, такие тесты не требуют лабораторных условий и делаются за полчаса

Главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщил, что на следующей неделе в стране могут появиться экспресс-тесты на антиген к коронавирусу. Они будут делаться за 15-30 минут без требований к особым лабораторным условиям. Об этом Ляшко заявил в интервью Радио Свобода.

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"Дополнительно к тестированию методом ПЦР сейчас появились новые экспресс-тесты на антиген. Они признаны ВОЗ и рекомендованы для применения при массовом тестировании. Мы делаем все возможное, чтобы в ближайшее время на следующей неделе в Украине уже появились эти тесты", – подчеркнул главный санврач.

Он отметил, что экспресс-тесты будут бесплатными для людей и смогут проводиться и семейными врачами, и мобильными бригадами.

"При госпитализации пациента в больницу врач сможет сразу же сделать тест, потому что его длительность 15-30 минут и без специальных лабораторных условий", – сказал Ляшко.

По словам санврача, достоверность этих тестов такая же, как и у тестов по методу ПЦР.

16 октября глава Минздрава Максим Степанов завил, что диагноз COVID-19 ставят по симптомам, иногда даже с отрицательным ПЦР-тестом.

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Дарья Мостовая

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