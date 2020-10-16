Сюр. В РФ мужчина за день пытался 771 раз узнать результат теста на COVID-19. И не узнал

В России врачи одной из поликлиник Перми целый день игнорировали попытки пациента узнать результат теста на коронавирус

В российской Перми мужчина 771 раз в течение дня звонил в местную поликлинику, чтобы узнать результат теста на коронавируса, но так и не дозвонился. Об этом сообщает Meduza.

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Тест на COVID-19 у мужчины взяли 7 октября. Сначала ему сказали, что результат будет 9-го, а затем – 12 октября.

12 октября мужчина позвонил в больницу при помощи автодозвона 771 раз. За семь часов ему ответили только один раз, "подышали в трубку и положили ее обратно". 13 октября он дозвонился. Ему сказали, что сейчас результаты приходят тем, кто сдавал анализы в конце сентября.

Чиновники оправдываются, что по номеру, на который звонил мужчина, можно связаться с кабинетом инфекционных заболеваний, проводящему "экстренную профилактику клещевого вирусного энцефалита". Однако на сайте поликлиники, в которую звонил мужчина, номер обозначен в качестве горячей линии.

В июле индийский бизнесмен купил для защиты от коронавируса золотую маску за $4000. Он не уверен, что маска сможет эффективно защитить его от COVID-19, но его любовь к золотым украшениям стала сильнее.

Владислав Сердюк

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