Сюр. Индийский бизнесмен купил для защиты от коронавируса золотую маску за $4000

По его словам, он не уверен, что маска сможет эффективно защитить его от COVID-19, но его любовь к золотым украшениям стала сильнее

49-летний бизнесмен Шанкара Курхаде из индийского города Пуне решил защищать себя от COVID-19, используя золотую маску. Маска была изготовлена на заказ - по словам бизнесмена, он заплатил за нее $4000, сообщает AFP.

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На изготовление маски ушло восемь дней и 60 грамм золота. Курхаде говорит, что у маски есть крошечные поры, которые позволяют ему дышать. При этом бизнесмен полностью не уверен, что маска станет эффективной защитой от коронавируса, поэтому дополнительно использует и другие меры предосторожности.

Курхаде отметил, что очень любит носить золотые украшения, общий вес которых составляет около одного килограмма. Перед выходом на улицу он надевает на себя браслет, ожерелья и несколько колец на пальцы правой руки. Идея заказать себе маску из золота ему пришла после того, как он увидел в СМИ сообщение о человеке, сделавшем себе маску из серебра.

Золотая маска сделала бизнесмена популярным в его родном городе. По его словам, люди удивляются, видя его в такой маске на рынке и просят сделать с ними селфи.

25 марта в Индии был объявлен карантин - в стране ввели режим строгой изоляции. Некоторые индийцы были вынуждены самоизолироваться на деревьях: видео.

7 июня в Индии за одни сутки было зафиксировано почти 10 000 новых случаев заболевания коронавирусом.

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Дарья Мостовая

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