500 добровольцев в Индии пройдут терапию плазмой крови переболевших COVID-19

Фото: индийская больница (источник: Piyal Adhikary - EPA)

На этой неделе в Индии начались первые клинические испытания по лечению больных коронавирусом при помощи сыворотки крови тех, кто выздоровел от COVID-19 (реконвалесцентной плазмы). В эксперименте принимают участие более 500 добровольцев, его проводят в двух государственных больницах, пишет South China Morning Post со ссылкой на директора местной группы клиник Max Healthcare Сандипа Будхираджа.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ранее, 14 апреля, в Нью-Дели врачи впервые использовали реконвалесцентную плазму для лечения тяжелобольного пациента с COVID-19. Донора плазмы семья пациента искала самостоятельно, так как официальные исследования такого типа терапии тогда еще не начали, говорится в источнике. Больному стало лучше, его сняли с искусственной вентиляции легких и перевели в обычное отделение.

Такое лечение, "которое хоть и не было одобрено, но показало многообещающие результаты в других странах", может применяться по просьбе семьи пациента, отмечает Будхираджа. По его словам, антитела в такой плазме могут "укрепить иммунитет и помочь более эффективно бороться с коронавирусом".

Применять подобную терапию в Индии планируют при умеренных и тяжелых случаях заболевания коронавирусом. Кровь у доноров будут брать только в том случае, если они "успешно" переболели COVID-19, не имели симптомов болезни последние 28 дней и тесты на коронавирус дважды показали отрицательный результат.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

13 апреля сообщалось, что в Канаде начали эксперимент по лечению людей, больных коронавирусом, с использованием сыворотки крови уже выздоровевших людей.

16 апреля ученые-фармакологи сообщили, что разрешение на использование гидроксихлорохина в лечении COVID-19 преждевременно.

Читайте также: В Украине приняли протокол лечения коронавируса: что он предлагает и что с ним не так