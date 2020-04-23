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500 добровольцев в Индии пройдут терапию плазмой крови переболевших COVID-19

500 добровольцев в Индии пройдут терапию плазмой крови переболевших COVID-19 - Фото
Фото: индийская больница (источник: Piyal Adhikary - EPA)
23.04.2020, 10:20

В Индии начались клинические испытания по применению плазмы крови выздоровевших людей для лечения больных коронавирусом

На этой неделе в Индии начались первые клинические испытания по лечению больных коронавирусом при помощи сыворотки крови тех, кто выздоровел от COVID-19 (реконвалесцентной плазмы). В эксперименте принимают участие более 500 добровольцев, его проводят в двух государственных больницах, пишет South China Morning Post со ссылкой на директора местной группы клиник Max Healthcare Сандипа Будхираджа.

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Ранее, 14 апреля, в Нью-Дели врачи впервые использовали реконвалесцентную плазму для лечения тяжелобольного пациента с COVID-19. Донора плазмы семья пациента искала самостоятельно, так как официальные исследования такого типа терапии тогда еще не начали, говорится в источнике. Больному стало лучше, его сняли с искусственной вентиляции легких и перевели в обычное отделение.

Такое лечение, "которое хоть и не было одобрено, но показало многообещающие результаты в других странах", может применяться по просьбе семьи пациента, отмечает Будхираджа. По его словам, антитела в такой плазме могут "укрепить иммунитет и помочь более эффективно бороться с коронавирусом".

Применять подобную терапию в Индии планируют при умеренных и тяжелых случаях заболевания коронавирусом. Кровь у доноров будут брать только в том случае, если они "успешно" переболели COVID-19, не имели симптомов болезни последние 28 дней и тесты на коронавирус дважды показали отрицательный результат.

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  • 13 апреля сообщалось, что в Канаде начали эксперимент по лечению людей, больных коронавирусом, с использованием сыворотки крови уже выздоровевших людей.
  • 16 апреля ученые-фармакологи сообщили, что разрешение на использование гидроксихлорохина в лечении COVID-19 преждевременно.

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Дарья Мостовая
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