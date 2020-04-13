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Эксперимент в Канаде: лечить COVID-19 будут столетним методом против "испанки"

Эксперимент в Канаде: лечить COVID-19 будут столетним методом против "испанки" - Фото
Скриншот из видеозаписи
13.04.2020, 08:43

Более 50 медцентров в Канаде объединили усилия в масштабном проекте по пассивной иммунизации тяжелобольных плазмой крови тех, кто победил коронавирус

Специалисты из полусотни канадских медцентров начали эксперимент по лечению тяжелобольных пациентов с COVID-19 с использованием конвалесцентной сыворотки крови выздоровевших людей. Об этом сообщили в Монреальском университете.

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Когда заразившийся выздоравливает, у него в крови появляются антитела: вырабатывается иммунитет от повторного заражения. Нужно выждать две недели после того, как симптомы исчезнут, прежде чем собирать плазму у выздоравливающих пациентов, уточнили медики.

Эффективность такого метода против COVID-19 продемонстрирована в более ранних исследованиях на небольших группах пациентов, но в Канаде надеются это доказать масштабно: проект входит в крупное клиническое исследование по коронавирусу.

"Преимущество пассивной иммунизации заключается в том, что не нужно разрабатывать лекарство от COVID-19 в лаборатории – эту работу уже делает иммунная система доноров", – отметили в университете.

Сейчас задача состоит в том, чтобы в срочном порядке создать инфраструктуру для забора плазмы и провести параллельные испытания в разных центрах.

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По словам инициаторов, это "перспективный подход, основанный на старых знаниях", который и ранее использовали во время крупных эпидемий до появления вакцин, в том числе во время пандемии испанского гриппа около 100 лет назад. Одно из преимуществ пассивной иммунизации – то, что число потенциальных доноров увеличивается по мере прогрессирования пандемии.

Если результаты масштабного исследования "будут убедительными", госпитализированным "немедленно предложат" поучаствовать в проекте по донорству плазмы. Исследования на эту тему проводят также в США, Китае, Франции, Турции и РФ.

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Евгений Пилипенко
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