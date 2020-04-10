Опубликованы уникальные снимки момента заражения клетки коронавирусом: фото

Вирусные частицы SARS-CoV-2 (иллюстрация — Elara Systems)

Фонд Освальдо Круза, крупнейший исследовательский медцентр в Латинской Америке, показал фото момента заражения клетки организма коронавирусными частицами SARS-CoV-2. Снимки опубликованы на сайте ЕРА.

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Фото №1. Темный круг в центре - вирусная частица, которая "проминает" клеточную мембрану (нажмите, чтобы увеличить):

Фото №2. Темные пятна вдоль мембраны - частицы SARS-CоV-2, которые пытаются заразить цитоплазму клетки:

Фото №3. Вирусные частицы после проникновения в клетку и репликации внутри нее (белый кружок в левом нижнем углу):

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