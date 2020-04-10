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Опубликованы уникальные снимки момента заражения клетки коронавирусом: фото

Опубликованы уникальные снимки момента заражения клетки коронавирусом: фото - Фото
Вирусные частицы SARS-CoV-2 (иллюстрация — Elara Systems)
10.04.2020, 13:31

Фото сделаны на просвечивающем электронном микроскопе во время исследования вирусной репликации SARS-CoV-2 и детально показывают процесс заражения

Фонд Освальдо Круза, крупнейший исследовательский медцентр в Латинской Америке, показал фото момента заражения клетки организма коронавирусными частицами SARS-CoV-2. Снимки опубликованы на сайте ЕРА.

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Фото №1. Темный круг в центре - вирусная частица, которая "проминает" клеточную мембрану (нажмите, чтобы увеличить):

Фото №2. Темные пятна вдоль мембраны - частицы SARS-CоV-2, которые пытаются заразить цитоплазму клетки:

Фото №3. Вирусные частицы после проникновения в клетку и репликации внутри нее (белый кружок в левом нижнем углу):

Смотрите видео: Как частицы коронавируса атакуют клетки человека и проникают в них

Евгений Пилипенко
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заражение клетка коронавирус COVID-19 SARS-CoV-2
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