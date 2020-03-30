Коронавирус. Индийцы вынуждены самоизолироваться на деревьях: видео

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Семеро жителей Западной Бенгалии проведут карантин на деревьях. Личных комнат для изоляции у них нет

Семеро жителей одного села на востоке Индии вынуждены были самоизолироваться на 14 недель после возвращения из Таиланда. Отдельных помещений для двухнедельного карантина у них не оказалось, поэтому они оборудовали себе спальные места на деревьях. Об этом сообщает Independent.

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Как сообщили вернувшиеся из Таиланда, они не хотят заразить кого-либо в своей деревне, а в их доме слишком мало места для всех семерых сразу. В качестве временного жилья индийцы выбрали манговые деревья, которые раньше использовались для наблюдения за слонами, и уже разместили на них свои кровати.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди попросил все население страны соблюдать карантин и самоизоляцию в течение нескольких недель, чтобы не допустить массового распространения коронавируса, пишет издание. 

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Теги: Индия, дерево, изоляция, карантин, коронавирус, COVID-19, SARS-CoV-2, самоизоляция
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