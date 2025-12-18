В Киеве банк отказал военному с ампутациями выдать карту. Глава НБУ отреагировал

Боец должен был сфотографироваться, держа карточку в руках, но не смог этого сделать из-за отсутствия конечностей

ПриватБанк (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Киеве 20-летнему военному, который потерял все конечности во время боевых действий, отказали в выдаче банковской карты. Об этом сообщила командир патронатной службы "Ангелы" Елена Толкачева (Гайка). Глава Национального банка Украины Андрей Пышный пообещал лично доставить карточку бойцу.

Вечером в среду, 17 декабря, Толкачева сообщила в социальных сетях, что 20-летнему военному, который потерял все конечности во время боев в Изюмском районе Харьковской области, не выдали банковскую карточку, куда должны поступить государственные выплаты.

По ее словам, медицинский куратор службы привезла бойца в ПриватБанк восстановить карту. Телефон с карточками был потерян в бою.

"Менеджер в отделении на проспекте Берестейском, 27а достает готовую карточку и говорит: "Возьмите ее в руки и подержите возле лица для фото". У человека нет рук. Нет рук – нет карточки", – написала Толкачева.

Она добавила, что держать карточку другому человеку нельзя. А единственная "альтернатива" от банка – оформить доверенность и выдать карту на имя медицинского куратора.

"Раненый решил ждать протез руки. Месяцы. Возможно год. Без денег, которые государство ему должно", – рассказала командир патронатной службы "Ангелы".

На ситуацию отреагировал Пышный. Он заявил, что с болью прочитал сообщение Толкачевой.

"Не могу понять о чем и чем думали в банке. Но точно знаю, что так не должно быть. И так не будет! Не будет! Выводы будут, реакция будет, а подобного – не будет. Я доставлю карточку лично вместе с извинениями от всех нас", – написал глава НБУ.

Под сообщением Толкачевой появился официальный комментарий ПриватБанка. Там назвали ситуацию с ненадлежащим предоставлением услуг ветерану в Киеве недопустимой.

"Мы уже выясняем как это могло произойти и лично обеспечим доставку всех необходимых карточек. Нам очень жаль, что эта ситуация возникла и проведем внутреннюю работу, чтобы исключить подобное в будущем", – говорится в комментарии.

