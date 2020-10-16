Глава МОЗ утверждает, что постановка диагноза COVID-19 по симптомам, даже если ПЦР-тест не показал наличие коронавируса, уже "внесена в стандарт"

В Украине с конца лета диагноз "коронавирусная болезнь" при госпитализации ставят и с отрицательными ПЦР-тестами: приоритет – у совокупности симптомов у пациента. Об этом сообщил в эфире программы Право на владу на канале 1+1 министр здравоохранения Максим Степанов.

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Он подтвердил слова завкафедрой инфекционных заболеваний Национального медуниверситета Ольги Голубовской, которая неделю назад заявила, что у "ковидников" почти треть ПЦР-тестов может быть отрицательной.

"Полтора или два месяца нет такой опции, как обязательное подтверждение по ПЦР-тестированию. По клиническим признакам подтверждается ковид и происходит госпитализация. Этот вопрос должны решать на месте врачи. Это то, что внесено у нас в стандарт", – сказал глава Минздрава.

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Степанов уточнил, что такая эффективность выявления генетической последовательности вируса в анализе связана "с особенностями тестирования и физиологическими особенностями человека".

В ВОЗ заявили, что с появлением вакцины против SARS-CoV-2 в первую очередь прививать будут тех, кто наиболее уязвим к коронавирусу, а "молодым и здоровым", скорее всего, придется подождать до 2022 года.

Голубовская вчера заявила: "Что нас ждет впереди – мы входим в самый тяжелый сезон – одному богу известно".

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Евгений Пилипенко

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