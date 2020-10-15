COVID-19. Инфекционист Голубовская предупреждает о самом тяжелом эпидсезоне

Инфекционист Ольга Голубовская говорит, что "больницы и медики – уже давно коллапсе"

Украина входит в тяжелый сезон пандемии коронавируса COVID-19. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявила завкафедрой инфекционных заболеваний Национального медуниверситета Ольга Голубовская.

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"Я вообще нахожусь в другом измерении. Для нас для всех какие-то концерты, развлекательные моменты закончились уже давно. Я вам честно хочу сказать: нам всем надо дожить до апреля. Что нас ждет впереди – мы входим в самый тяжелый сезон – одному Богу известно", – отметила Голубовская.

По ее словам, растет количество тяжелых форм заболевания.

"Цифры, которые сейчас озвучивают, ни о чем не говорят. Я вам хочу сказать, что сейчас растет количество тяжелых форм – среди 5000 человек доля тяжелых больных гораздо больше, чем это было летом. И это важно", – сказала она.

Голубовская добавила, что в Украине "много лечебных учреждений – уже в коллапсе давно, точно так же, как и медики".

Она считает, что в Украине нужно отменить все развлекательные массовые мероприятия.

8 октября Голубовская заявляла, что Приблизительно у 30% больных коронавирусом ПЦР-тест может быть отрицательным из-за того, что при высокой специфичности этого метода его чувствительность составляет от 63 до 78%.

Украина двигается к самому худшему сценарию эпидемии COVID-19, если ситуацию в зонах активного распространения вируса не взять под контроль, то к концу года от коронавируса в стране могут умереть до 20 000 человек, говорится в сообщении Киевской школы экономики (KSE).

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Арина Толина

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