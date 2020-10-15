До конца года в Украине от коронавируса могут умереть до 20 000 человек – прогноз KSE
Уже в ноябре в Украине число выявленных новых случаев заболевания COVID-19 может достигнуть 10 000 в сутки, считают эксперты KSE
Украина двигается к самому худшему сценарию эпидемии COVID-19, если ситуацию в зонах активного распространения вируса не взять под контроль, то к концу года от коронавируса в стране могут умереть до 20 000 человек. Об этом заявляют в пресс-службе Киевской школы экономики (KSE) со ссылкой на их моделирование.
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Также в KSE прогнозируют, что уже через две недели ежедневное количество выявленных новых случаев заболевания достигнет 10 000, а нагрузка на медицинскую систему будет максимальной. Эксперты считают, что "ни в одном регионе распространение коронавируса не контролируется".
"Украине – среди стран с наиболее трудным положением <...> Похожая ситуация в Чехии, где власти ввели жесткий карантин", – заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Павел Ковтонюк.
В KSE рекомендуют ввести комплексные карантинные ограничения в областях активной вспышки коронавируса, усилить готовность больниц к пиковой нагрузке и увеличить мощности тестирования.
- 9 октября Кличко заявил, что в Киеве заполненность коек для приема больных с COVID-19 уже более 70%, с нынешней динамикой заболеваемости коронавирусом мест в больницах уже скоро не будет хватать.
- 15 октября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Александровской клинической больнице столицы заполненность койко-мест составляет почти 100%.
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