До конца года в Украине от коронавируса могут умереть до 20 000 человек – прогноз KSE

Уже в ноябре в Украине число выявленных новых случаев заболевания COVID-19 может достигнуть 10 000 в сутки, считают эксперты KSE

Украина двигается к самому худшему сценарию эпидемии COVID-19, если ситуацию в зонах активного распространения вируса не взять под контроль, то к концу года от коронавируса в стране могут умереть до 20 000 человек. Об этом заявляют в пресс-службе Киевской школы экономики (KSE) со ссылкой на их моделирование.

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Также в KSE прогнозируют, что уже через две недели ежедневное количество выявленных новых случаев заболевания достигнет 10 000, а нагрузка на медицинскую систему будет максимальной. Эксперты считают, что "ни в одном регионе распространение коронавируса не контролируется".

"Украине – среди стран с наиболее трудным положением <...> Похожая ситуация в Чехии, где власти ввели жесткий карантин", – заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Павел Ковтонюк.

В KSE рекомендуют ввести комплексные карантинные ограничения в областях активной вспышки коронавируса, усилить готовность больниц к пиковой нагрузке и увеличить мощности тестирования.

9 октября Кличко заявил, что в Киеве заполненность коек для приема больных с COVID-19 уже более 70%, с нынешней динамикой заболеваемости коронавирусом мест в больницах уже скоро не будет хватать.

15 октября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Александровской клинической больнице столицы заполненность койко-мест составляет почти 100%.

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Владислав Сердюк

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