Коронавирус. В Киеве заканчиваются места в больницах, Кличко просит помощи у правительства

В Киеве заканчиваются места в больницах, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом. Мэр Киева Виталий Кличко просит у правительства помощи

В Киеве заполненность коек для приема больных с COVID-19 уже более 70%, с нынешней динамикой заболеваемости коронавирусом мест в больницах уже скоро не будет хватать. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, обратившись за помощью к Кабинету министров.

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По данным Кличко, в Киеве сегодня есть более 2500 больничных коек для больных коронавирусом в 20 медучреждениях столицы. Заполненность этих коек, по его словам, более 70%. Он отметил, что количество больных, нуждающихся в госпитализации, увеличивается, а с такой динамикой заболеваемости COVID-19 мест в больницах уже очень скоро не будет хватать.

Мэр столицы обратился к премьеру Денису Шмыгалю и главе Минздрава Максиму Степанову с требованием предоставить коечный фонд и медиков для лечения больных коронавирусом в государственных медучреждениях столицы.

За прошедшие сутки в Киеве выявили рекордных 567 заболевших COVID-19.

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Владислав Сердюк

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