COVID-19 бьет рекорды в Киеве: впервые более 500 заболевших за сутки – ситуация по районам

В Киеве впервые выявили более 500 заболевших коронавирусом за сутки. За все время эпидемии умерли 463 больных COVID-19 жителей столицы

За прошедшие сутки в Киеве выявили 567 заболевших COVID-19 (днем ранее – 422), это рекордный показатель за все время эпидемии коронавируса. Об эпидемситуации в городе сообщил в Telegram мэр Виталий Кличко.

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За сутки умерли 10 больных COVID-19 (днем ранее – 11), выздоровели 295 пациентов (222), госпитализировали 78 инфицированных (36).

За все время эпидемии в Киеве зафиксировали 26 463 заболевших, умерли 4779 человек, выздоровели – 110 650.

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Динамика заболеваемости по районам Киева:

- Дарницкий – 4067 заболевших (+45 за сутки);

- Деснянский – 3804 (+117);

- Днепровский – 3420 (+71);

- Соломянский – 2596 (+28);

- Печерский – 2100 (+57);

- Оболонский – 2172 (+83);

- Святошинский – 2110 (+42);

- Голосеевский – 1781 (+37);

- Шевченковский – 1982 (+26);

- Подольский – 1891 (+61).

За прошедшие сутки в Украине выявили рекордную заболеваемость: суточное число инфицированных приближается к 6000.

8 октября в Госпродпотребслужбе столицы заявили, что Киев, скорее всего, останется в оранжевой карантинной зоне до марта.

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Марк Сировой

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