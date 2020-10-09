В Украине могут ввести карантин выходного дня – Радуцкий

Глава медкомитета Радуцкий также предлагает отправить на дистанционное обучение школы и вузы

В связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19 в Украине могут ввести карантин выходного дня. Об этом в эфире шоу Право на владу на 1+1 заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации и нардеп фракции Слуга народа Михаил Радуцкий.

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По его словам, власть понимает, что не может снова ввести жесткий карантин.

"Но мы можем ввести карантин выходного дня. Когда семья на выходной день остается у себя в семье, никуда не ездит: ни в рестораны, ни на концерты в Харьков или еще куда-то. Это можно выдержать, это не закрытие предприятий, это не остановка", – сказал он.

Он также отметил, что Всемирная организация здравоохранения изменила критерии карантинного зонирования. Потому в субботу на совещании у президента будут обсуждать введение современных критериев.

"Второе мое предложение (его поддерживает СНБО, надеюсь, что поддержит президент) это то, что сделал университет Шевченко. Он отправил учиться на дистанционку. Я считаю, что школы и вузы надо отправлять сейчас на дистанционное управление", – добавил Радуцкий.

5 октября министр здравоохранения Степанов заявил, что жесткие карантинные ограничения могут быть введены при заполненности больниц на 60%.

За прошедшие сутки в Украине выявили рекордную заболеваемость: суточное число инфицированных приближается к 6000.

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Марк Сировой

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