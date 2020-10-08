Ляшко: Мы введем жесткий карантин, если будет риск 100% заполненности больниц
По словам главного санитарного врача, в стране нет второй волны эпидемии
Жесткий карантин из-за эпидемии COVID-19 в Украине введут, если в Минздраве будут видеть, что заполненность лечебных заведений больными коронавирусом приближается к 100%. Об этом в интервью Украинской правде рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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По его словам, сейчас Минздрав просчитывает, при каком числе заболевших за сутки в течение одной–двух недель произойдет стопроцентное заполнение коек.
"Например, если говорить о какой-то цифре Х. Две недели – это инкубационный период, в среднем. Тогда, я, как санитарный врач, буду говорить: смотрите, мы вышли на эту цифру, у нас осталось две недели, и у нас другого выхода нет, кроме как следовать примеру Израиля, Мадрида, Парижа и вводить жесткие карантинные ограничительные мероприятия", – сказал Ляшко, добавив, что в такой ситуации нельзя будет найти баланс между экономикой и спасением жизней.
Он считает, что прошлый локдаун "сработал на 100%", и сейчас в МОЗ готовы работать даже при увеличении количества заболевших. Он также добавил, что 50 000 койко-мест удалось подготовить благодаря жесткому карантину весной.
Главный санитарный врач не исключает, в Украине возможен прирост в 17 000 больных в сутки, как сейчас в Испании. По его словам, это и есть "вторая волна" эпидемии.
- 1 октября Ляшко заявлял, что сейчас нецелесообразно вводить в Украине жесткие карантинные ограничения, потому что это негативно влияет на экономику.
- 5 октября министр здравоохранения Степанов заявил, что жесткие карантинные ограничения могут быть введены при заполненности больниц на 60%.
- Сегодня в Минздраве сообщили, что в 13 регионах Украины больницы для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 50%.
- За прошедшие сутки в Украине выявили рекордное число новых заболевших COVID-19 – 5397 человек.
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