Ляшко: Сейчас нецелесообразно снова вводить жесткий карантин

Главный санврач сказал, что власти ищут "золотую середину между экономическими и эпидемическим ограничениями"

Главный санврач Виктор Ляшко отметил, что сейчас нецелесообразно вводить в Украине жесткие карантинные ограничения, потому что это негативно влияет на экономику. Об этом он сказал в интервью Украинскому радио.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Когда мы говорили о марте-апреле, у нас были своевременно введены жесткие карантинные ограничения, и в Украине не было пикового роста количества случаев коронавирусной болезни", – сказал он.

По словам Ляшко, за это время Украина подготовила систему здравоохранения.

"Мы... четко понимаем, что нельзя вводить такие жесткие меры, потому что это весьма негативно влияет на экономику, и мы ищем золотую середину между экономическими и эпидемическим ограничениями для того, чтобы и страна работала, и система здравоохранения справлялась", – сказал он.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.