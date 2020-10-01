Ляшко: Сейчас нецелесообразно снова вводить жесткий карантин
Главный санврач сказал, что власти ищут "золотую середину между экономическими и эпидемическим ограничениями"
Главный санврач Виктор Ляшко отметил, что сейчас нецелесообразно вводить в Украине жесткие карантинные ограничения, потому что это негативно влияет на экономику. Об этом он сказал в интервью Украинскому радио.
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"Когда мы говорили о марте-апреле, у нас были своевременно введены жесткие карантинные ограничения, и в Украине не было пикового роста количества случаев коронавирусной болезни", – сказал он.
По словам Ляшко, за это время Украина подготовила систему здравоохранения.
"Мы... четко понимаем, что нельзя вводить такие жесткие меры, потому что это весьма негативно влияет на экономику, и мы ищем золотую середину между экономическими и эпидемическим ограничениями для того, чтобы и страна работала, и система здравоохранения справлялась", – сказал он.
- За прошедшие сутки, 30 сентября, в Украине выявили 4069 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 4027) – это новый рекорд.
- Власти прогнозируют на пике эпидемии в Украине до 5000 заболевших за сутки.
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