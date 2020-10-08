Коронавирус. Киев попадает в оранжевую зону карантина – Госпотребслужба

Если заполненность койко-мест более 60% будет держаться дольше пяти суток, то карантинные меры будут жесткими, говорят в Госпотребслужбе столицы

Киев в обновленном списке попадает в оранжевую зону карантина, сейчас столица находится в желтой зоне. Об этом сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает РБК-Украина.

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"Сегодня комиссия будет рассматривать вопрос об изменении цвета по показателям. Город Киев попадает в оранжевую зону. Большая проблема сегодня с койко-местами, потому что заполненность сегодня почти на 75-70%", – подчеркнул Рубан

По словам Рубана, в случае, если заполненность койко-мест более 60% будет держаться дольше пяти суток, то карантинные меры будут жесткими.

"У нас (в Киеве, – ред.) это только началось. Может быть и "красная" (зона – ред.), но основная задача – не допустить этого. Ежедневно проводится увеличение койко-фонда, что является сегодня основным критерием внедрения жестких карантинных мероприятий", – добавил он.

В оранжевой зоне запрещена работа хостелов и турбаз, ресторанов, ночных клубов ночью, спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на десять квадратных метров), массовые сборы более 100 человек.

За минувшие сутки в Киеве выявили 442 заболевших коронавирусом.

С 5 октября в красной зоне оказались Тернополь и Канев Черкасской области, Киев остается в желтой зоне.

8 октября в сети показали очередь из карет скорой помощи перед приемным отделением в киевской клинической больнице №9, расположенной около Сырецкого парка.

По прогнозу ВОЗ, в ближайшие месяцы в Украине может быть от 7000 до 9000 заболевших COVID-19 ежедневно.

Арина Толина

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