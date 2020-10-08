Коронавирус. Киев и три области лидируют по суточной заболеваемости – ситуация в регионах

В Украине выявили 244 734 заболевших за все время эпидемии коронавируса. Больше всего инфицированных COVID-19 выявили в Киеве и Харьковской области

Харьковская область лидирует по суточной заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выявили 576 инфицированных COVID-19, говорится в данных Совета национальной безопасности и обороны.

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В антирейтинг по новым выявленным заболевшим также вошли Киев (442), Одесская (367) и Днепропетровская (306) области

По всей Украине за сутки зарегистрировали рекордное число заболевших (5397) и летальных исходов (93). За все время эпидемии в стране зафиксировали 244 734 заболевших, 108 233 выздоровевших и 4690 умерших.

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Динамика заболеваемости в Киеве и областях:

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Киев – 25 896 заболевших (442 за сутки);

Харьковская – 22 712 (576);

Львовская – 21 923 (227);

Черновицкая – 15 757 (168);

Одесская – 15 704 (367);

Тернопольская – 14 979 (242);

Ивано-Франковская – 14 693 (131);

Ровенская – 13 798 (266);

Закарпатская – 10 490 (199);

Киевская – 10 473 (100);

Волынская – 9199 (162);

Днепропетровская – 7994 (306);

Хмельницкая – 7732 (259);

Житомирская – 7457 (236);

Винницкая – 7197 (123);

Сумская – 6197 (312);

Черкасская – 5153 (236);

Черниговская – 5066 (159);

Донецкая – 5118 (294);

Запорожская – 5007 (145);

Николаевская – 4154 (129);

Полтавская – 3685 (188);

Херсонская – 1636 (45);

Луганская – 1480 (86);

Кировоградская – 1234 (19).

Данные со временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.

По прогнозу ВОЗ, в ближайшие месяцы в Украине может быть от 7000 до 9000 заболевших COVID-19 ежедневно.

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Марк Сировой

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