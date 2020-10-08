Коронавирус. Киев и три области лидируют по суточной заболеваемости – ситуация в регионах
В Украине выявили 244 734 заболевших за все время эпидемии коронавируса. Больше всего инфицированных COVID-19 выявили в Киеве и Харьковской области
Харьковская область лидирует по суточной заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выявили 576 инфицированных COVID-19, говорится в данных Совета национальной безопасности и обороны.
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В антирейтинг по новым выявленным заболевшим также вошли Киев (442), Одесская (367) и Днепропетровская (306) области
По всей Украине за сутки зарегистрировали рекордное число заболевших (5397) и летальных исходов (93). За все время эпидемии в стране зафиксировали 244 734 заболевших, 108 233 выздоровевших и 4690 умерших.
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Динамика заболеваемости в Киеве и областях:
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Киев – 25 896 заболевших (442 за сутки);
Харьковская – 22 712 (576);
Львовская – 21 923 (227);
Черновицкая – 15 757 (168);
Одесская – 15 704 (367);
Тернопольская – 14 979 (242);
Ивано-Франковская – 14 693 (131);
Ровенская – 13 798 (266);
Закарпатская – 10 490 (199);
Киевская – 10 473 (100);
Волынская – 9199 (162);
Днепропетровская – 7994 (306);
Хмельницкая – 7732 (259);
Житомирская – 7457 (236);
Винницкая – 7197 (123);
Сумская – 6197 (312);
Черкасская – 5153 (236);
Черниговская – 5066 (159);
Донецкая – 5118 (294);
Запорожская – 5007 (145);
Николаевская – 4154 (129);
Полтавская – 3685 (188);
Херсонская – 1636 (45);
Луганская – 1480 (86);
Кировоградская – 1234 (19).
Данные со временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.
- По прогнозу ВОЗ, в ближайшие месяцы в Украине может быть от 7000 до 9000 заболевших COVID-19 ежедневно.
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