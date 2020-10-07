Украинский препарат против COVID-19 хорошо себя показал, будем им лечить – Степанов

Биовен проверяли на больных коронавирусом в виде раствора для инфузий: доза 1 мл содержит 0,1 г иммунологически активной белковой фракции IgG

В протокол лечения COVID-19 внесут биовен, украинский препарат на основе иммуноглобулинов. Об этом объявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Компания-производитель провела клинические испытания, подтвердила эффективность этого лекарственного средства буквально вчера, и мы достаточно быстро внесем его в наш протокол", – заявил он.

СПРАВКА. Иммуноглобулин G – класс антител, составляют около 75% антител в плазме крови человека. Наиболее часто встречаемые в кровотоке антитела. Эффективны против вирусов, нейротоксинов, грамположительных бактерий, столбняка, малярии; активируют силу . Иммуноглобулин G – класс антител, составляют около 75% антител в плазме крови человека. Наиболее часто встречаемые в кровотоке антитела. Эффективны против вирусов, нейротоксинов, грамположительных бактерий, столбняка, малярии; активируют силу комплемента и принимают участие во вторичном иммунном ответе, образовании иммунных комплексов. "Биовен 10" основан на нормальном человеческом иммуноглобулине, содержит 52% IgG1, 32% IgG2, 7% IgG3 и 4% IgG4. Производится ООО "Біофарма Плазма".

На испытаниях, по его словам, биовен "хорошо себя показал". Это, как заявляли в Минздраве, было открытое многоцентровое рандомизированное исследование по эффективности препарата "Биовен 10" в комплексной терапии пациентов с пневмонией от COVID-19.

LIGA.net пока не обнаружила в открытом доступе отчет об исследовании, которое проводилось с начала мая.

Кроме того, сказал Степанов, Украина ожидает поставку первой партии ремдесивира – лекарства, которое применяется в лечении тяжелых случаев коронавирусной болезни.

СПРАВКА. Ремдесивир, который . Ремдесивир, который ингибирует фермент, необходимый для репликации РНК вируса, экспериментально назначался для лечения эболы. Разработан в 2015-м. В Африке, однако, заявляли, что препарат куда менее эффективен, чем лечение моноклональными антителами . Затем в Китае и во всем мире начали сообщать об эффективности его применения при COVID-19. США первые разрешили его для ковид-пациентов в критическом состоянии. Бангладешская компания Beximco стала первой в мире, кто наладил выпуск дешевого дженерика ремдесивира.

Глава Минздрава уточнил, что оба лекарства (ремдесивир и биовен) не дешевые, но уже найдены средства для закупок.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Вакцину Moderna проверили на пожилых: есть промежуточные результаты.

Евгений Пилипенко

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