Украинский препарат против COVID-19 хорошо себя показал, будем им лечить – Степанов
Биовен проверяли на больных коронавирусом в виде раствора для инфузий: доза 1 мл содержит 0,1 г иммунологически активной белковой фракции IgG
В протокол лечения COVID-19 внесут биовен, украинский препарат на основе иммуноглобулинов. Об этом объявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
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"Компания-производитель провела клинические испытания, подтвердила эффективность этого лекарственного средства буквально вчера, и мы достаточно быстро внесем его в наш протокол", – заявил он.
На испытаниях, по его словам, биовен "хорошо себя показал". Это, как заявляли в Минздраве, было открытое многоцентровое рандомизированное исследование по эффективности препарата "Биовен 10" в комплексной терапии пациентов с пневмонией от COVID-19.
LIGA.net пока не обнаружила в открытом доступе отчет об исследовании, которое проводилось с начала мая.
Кроме того, сказал Степанов, Украина ожидает поставку первой партии ремдесивира – лекарства, которое применяется в лечении тяжелых случаев коронавирусной болезни.
Глава Минздрава уточнил, что оба лекарства (ремдесивир и биовен) не дешевые, но уже найдены средства для закупок.
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