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Вакцину Moderna против коронавируса проверили на пожилых: есть промежуточные результаты

01.10.2020, 12:17
Вакцину Moderna против коронавируса проверили на пожилых: есть промежуточные результаты - Фото
Штаб-квартира Moderna (фото - ЕРА)

Кандидатная вакцина mRNA-1273 превосходно работает против двух самых распространенных в мире штаммов коронавируса – 614D и 614G, заявили в компании

Американская биотех-компания Moderna, которая разработала одну из лидеров-вакцин коронавирусной гонки, сообщила промежуточные результаты ее испытания на людях от 56 лет и старше. Именно эта возрастная группа, особенно от 70 лет, наиболее подвержена тяжелым и смертельным исходам COVID-19.

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Как пишут авторы, в двух когортах (56-70 лет, а также от 71 года и старше) оценивалась схема вакцинации препаратом mRNA-1273 с интервалом 28 дней у 40 здоровых взрослых с двумя уровнями доз – 25 мкг и 100 мкг. Обследование проводили на 57-й день после первичной прививки (спустя месяц после закрепляющей).

Доза 100 мкг вызывала более высокие уровни связывающих и нейтрализующих антител, именно поэтому ее выбрали для дальнейшего исследования на фазе III клинических испытаний.

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Результаты показали, что mRNA-1273 генерирует нейтрализующие антитела у людей среднего возраста и пожилых на уровнях, как у молодежи, и их титры в среднем были выше, чем у переболевших COVID-19. Доза 25 мкг в группе 56-70 лет и доза 100 мкг во всех группах (18-55, 56-70 и 71+) вызвали "сильный Т-клеточный иммунный ответ".

"Эти данные вселяют в нас оптимизм в плане защиты людей в этих группах", – подчеркнули биологи.

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Наиболее частыми были традиционные "побочки" вакцинации: головная боль, усталость, мышечная боль, озноб и боль в месте инъекции, которые проходили самостоятельно. Moderna рапортует, что после повторной вакцинации произошли два "серьезных системных явления": лихорадка у одного участника (56–70 лет), получившего дозу 25 мкг, и утомляемость у другого (71+), получившего 100 мкг. Лабораторные показатели "не выявили никаких причин для беспокойства".

За добровольцами будут наблюдать еще 13 месяцев, чтобы более адекватно оценить любые побочные эффекты.

Евгений Пилипенко
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