COVID-19 и путешествия. Украинцам открыли въезд еще в четыре страны

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, для украинцев сегодня открыты границы 52 стран

В условиях эпидемии коронавируса украинцам разрешили по состоянию на 30 сентября путешествовать еще в четыре страны – Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана. Об этом сегодня на онлайн-брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Хотя туристический сезон завершился, но возможности путешествовать никто не отменял. По состоянию на сейчас таких стран 52. С прошлого брифинга, 3 сентября, добавились еще четыре страны, не самые популярные, но тем не менее кому-то может понадобиться туда поехать – это Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана", – отметил Кулеба.

Туристы могут найти подробную информацию на интерактивной карте МИД.

25 сентября м инистерство здравоохранения обновило список стран красной и зеленой зон распространения COVID-19.

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Арина Толина

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