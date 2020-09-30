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COVID-19 и путешествия. Украинцам открыли въезд еще в четыре страны

30.09.2020, 11:07
COVID-19 и путешествия. Украинцам открыли въезд еще в четыре страны - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Валентин Огиренко/EPA)

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, для украинцев сегодня открыты границы 52 стран

В условиях эпидемии коронавируса украинцам разрешили по состоянию на 30 сентября путешествовать еще в четыре страны – Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана. Об этом сегодня на онлайн-брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Хотя туристический сезон завершился, но возможности путешествовать никто не отменял. По состоянию на сейчас таких стран 52. С прошлого брифинга, 3 сентября, добавились еще четыре страны, не самые популярные, но тем не менее кому-то может понадобиться туда поехать – это Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана", – отметил Кулеба.

Туристы могут найти подробную информацию на интерактивной карте МИД.

  • 25 сентября министерство здравоохранения обновило список стран красной и зеленой зон распространения COVID-19.

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Арина Толина
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