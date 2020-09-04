COVID-19. Динамика заболеваемости в Турции, Египте и на других туристических направлениях

За все время пандемии коронавируса в мире выявили более 26,4 млн заболевших. Умерли 872 523 больных COVID-19

За прошедшие сутки в Турции выявили 1642 заболевших коронавирусом, в Египте ­­­– 145 новых больных COVID-19. Данные об эпидемии в этих странах и еще на шести открытых для украинцев курортах предоставлены Worldometers.

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Позитивная динамика эпидемии наблюдается в Египте, Албании, Болгарии, Доминиканской Республике и на Мальдивских островах – в этих странах число выздоровевших за сутки превышает число новых заболевших.

Противоположная ситуация – в Турции, Хорватии, Черногории и Мексике.

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Данные по заболевшим на туристических направлениях:

Турция — 274 943 заболевших (+1642 за сутки), 248 087 выздоровевших (+1211), 6511 умерших (+49);

Египет – 99 425 (+145), 75 415 (+789), 5479 (+18);

Албания – 9844 (+116), 5732 (+150), 301 (+5);

Черногория – 5165 (+146), 4164 (+60), 104 (+0);

Хорватия – 11 094 (+369), 8266 (+298), 194 (+3);

Болгария – 16 775 (+158), 11 935 (+175), 658 (+10);

Мальдивы – 96 629 (+141), 5483 (+145), 29 (0);

Доминиканская республика – 94 979 (+264), 70 871 (+1352), 1801 (+36);

Мексика — 610 597 (+4921), 424 990 (+3617), 65 816 (+575).

Всего в мире за сутки выявили 288 229 заболевших (днем ранее – 286 760), выздоровели 217 418 пациентов (249 464), умерли ­­– 5901 (6312).

За все время пандемии зафиксировали 26 459 029 заболевших, 18 653 157 выздоровевших и 872 523 умерших.

30 августа Минздрав обновил список стран красной и зеленой зоны. Перечень красной зоны сократился, но в него попала Хорватия.

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Марк Сировой

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