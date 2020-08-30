Коронавирус. В Минздраве сократили перечень стран "красной" зоны — теперь их 57

Украина остается в "зеленой" зоне, а всего "безопасными" считаются 136 государств

Сегодня Министерство здравоохранения опубликовало обновленные списки стран, которые вошли в "красную" и "зеленую" зоны. За последнюю неделю количество стран, вошедших в "опасную" зону по количеству активных случаев на 100 000 населения стало на восемь меньше.

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На 30 августа в "красной" зоне оказалось 57 стран. Среди них — Мальдивы, Израиль, Испания, США, Молдова, Черногория, Хорватия, Франция и Северная Корея.

В "зеленой" зоне сейчас находятся 136 государств. В их число вошла Украина, а также Индия, ОАЭ, Россия, Турция, Кипр, Египет и другие.

Полный список стран обеих зон можно посмотреть по ссылке. В него вошли все государства-члены Всемирной организации здравоохранения.

С 14 августа в Украине начали по-новой формировать список стран "зеленой" зоны. Во внимание теперь будет приниматься всего один критерий — количество зарегистрированных случаев заражения на 100 000 населения за последние 14 дней.

количество зарегистрированных случаев заражения на 100 000 населения за последние 14 дней. 22 августа Минздрав обнародовал список стран со значительным распространением COVID-19, в него вошли 65 стран.

Дарья Мостовая

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