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Коронавирус. В Минздраве сократили перечень стран "красной" зоны — теперь их 57

30.08.2020, 21:17
Коронавирус. В Минздраве сократили перечень стран
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА

Украина остается в "зеленой" зоне, а всего "безопасными" считаются 136 государств

Сегодня Министерство здравоохранения опубликовало обновленные списки стран, которые вошли в "красную" и "зеленую" зоны. За последнюю неделю количество стран, вошедших в "опасную" зону по количеству активных случаев на 100 000 населения стало на восемь меньше.

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На 30 августа в "красной" зоне оказалось 57 стран. Среди них — Мальдивы, Израиль, Испания, США, Молдова, Черногория, Хорватия, Франция и Северная Корея.

В "зеленой" зоне сейчас находятся 136 государств. В их число вошла Украина, а также Индия, ОАЭ, Россия, Турция, Кипр, Египет и другие.

Полный список стран обеих зон можно посмотреть по ссылке. В него вошли все государства-члены Всемирной организации здравоохранения.

  • С 14 августа в Украине начали по-новой формировать список стран "зеленой" зоны. Во внимание теперь будет приниматься всего один критерий количество зарегистрированных случаев заражения на 100 000 населения за последние 14 дней.
  • 22 августа Минздрав обнародовал список стран со значительным распространением COVID-19, в него вошли 65 стран.
Дарья Мостовая
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