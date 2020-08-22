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COVID-19. В Минздраве обновили перечень стран "красной" зоны

22.08.2020, 15:36
COVID-19. В Минздраве обновили перечень стран
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В страны "зеленой" зоны вошли Украина, Франция, Сербия, Хорватия, Болгария, Швеция и Россия

В Министерстве здравоохранения обновили список стран со значительным распространением COVID-19, в "красной зоне" оказались 65 стран. Об этом сообщает пресс-службе ведомства.

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Из "красной зоны" исключили Россию, Молдову, Беларусь, Францию, Египет, Болгарию, Чехия.

Среди стран "красной" зоны - США, Испания, Румыния, Албания, Черногория, Израиль.

Все прибывшие в Украину из "красной" зоны обязаны или придерживаться в течение 14 дней самоизоляции, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы.

Иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования.

В страны "зеленой" зоны вошли Украина,Франция, Сербия, Хорватия, Болгария, Швеция, Россия.

С полным перечнем стран можно ознакомиться по ссылке.

СПРАВКА. ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни.

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Арина Толина
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