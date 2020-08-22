COVID-19. В Минздраве обновили перечень стран "красной" зоны
В страны "зеленой" зоны вошли Украина, Франция, Сербия, Хорватия, Болгария, Швеция и Россия
В Министерстве здравоохранения обновили список стран со значительным распространением COVID-19, в "красной зоне" оказались 65 стран. Об этом сообщает пресс-службе ведомства.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Из "красной зоны" исключили Россию, Молдову, Беларусь, Францию, Египет, Болгарию, Чехия.
Среди стран "красной" зоны - США, Испания, Румыния, Албания, Черногория, Израиль.
Все прибывшие в Украину из "красной" зоны обязаны или придерживаться в течение 14 дней самоизоляции, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы.
Иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования.
В страны "зеленой" зоны вошли Украина,Франция, Сербия, Хорватия, Болгария, Швеция, Россия.
С полным перечнем стран можно ознакомиться по ссылке.
- В Украине по-новому формируют список стран "зеленой" зоны.
- 22 августа сообщалось, что за минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом рекордное количество - 2328 человек (днем ранее, - 2106 ).
Читайте также: Карантин и пересечение границы. Кто может не проходить самоизоляцию: перечень
Комментарии