В Украине по-новому формируют список стран "зеленой" зоны. Всего один критерий

Кабинет министров обновил правила въезда в Украину из-за границы

Кабмин установил, что государством с широким распространением коронавируса теперь является страна, в которой количество новых зарегистрированных случаев заражения на 100 000 населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине. Об этом говорится в постановлении правительства от 12 августа.

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При этом ранее был еще один критерий определения государства с широким распространением COVID-19 - процент больных в стране за последние 14 дней по сравнению с прошлыми 14 днями не должен был быть более 30%.

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В правительстве напомнили, что все прибывшие в Украину из "красной зоны" обязаны или придерживаться в течение 14 дней самоизоляции, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы. Кроме того, иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования.

Перечень государств с широким распространением COVID-19 формируется Министерством здравоохранения.

С 1 августа в Украине по-новому начали формировать список стран "к расной" или "зеленой" зоны. Т еперь списки обновляются раз в неделю.

Наталия Софиенко

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