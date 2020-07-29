Украина будет по-новому составлять список стран "красной" и "зеленой" зон

Минздрав будет обновлять список стран "красной" и "зеленой" зон раз в неделю

С 1 августа в Украине будут по-новому формировать список стран "красной" или "зеленой" зоны по распространению коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов.

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По словам Степанова, теперь список стран "красной" и "зеленой" зоны будет обновляться раз в неделю. Сейчас его обновляют раз в три дня.

С 1 августа будет два показателя (сегодня Украина измеряет количество активных больных в той или иной стране), при превышении которых страна будет отнесена к "красной" зоне:

- прирост больных коронавирусом в определенной стране за последние 14 дней не должен превышать прирост на территории Украины;

- процент больных в стране за последние 14 дней по сравнению с прошлыми 14 днями не должен быть более 30%.

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Владислав Сердюк

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