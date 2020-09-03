Коронавирус. Турция вышла на второй пик первой волны эпидемии – министр здравоохранения

В Измире, одной из курортных провинции Турции, наблюдается относительный рост заболеваемости коронавирусом, но ситуация – под контролем, сказал Коджа

В Турции растет заболеваемость коронавирусом, страна находится на втором пике первой волны эпидемии COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа, передает Hurriyet.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он сообщил, что заболеваемость растет в провинциях на Юго-Востоке страны и в Центральной Анатолии, в том числе в столице Анкаре, городах Конья, Кайсери, Диярбакыр, Урфа, Мардин и Эрзурум.

"В Стамбуле нет серьезного всплеска заболеваемости, тогда как в Измире (вторая по величине провинция страны, – ред.) наблюдается относительный рост, но там ситуация находится под контролем", - сказал Коджа.

Он объяснил, что рост заболеваемости наблюдается в связи с праздником ид-аль Адха и свадьбами.

"Свадьбы создают почву для распространения вируса, так как участники остаются в тесном контакте в течение нескольких часов. Поэтому на свадьбы введены ограничения", - сказал министр здравоохранения.

Коджа добавил, что заполняемость больниц страны составляет 47%, а в отделениях интенсивной терапии – 60%. Он заверил, что больницы имеют достаточно возможностей для оказания помощи новым заболевшим.

За прошедшие сутки в Турции выявили 1596 новых заболевших коронавирусом, передает Worldometers. За все время эпидемии в стране выявили 273 301 заразившегося, 246 876 выздоровевших и 6492 умерших.

Границы Турции открыты для украинцев без ограничений. Посмотреть полный список доступных для туризма стран можно по ссылке.

Читайте также: Коронавирус. В Минздраве сократили перечень стран "красной" зоны — теперь их 57

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.