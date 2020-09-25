Коронавирус. Минздрав обновил список стран в зеленой и красной зоне: перечень
В красной зоне – Испания, Чехия, Молдавия, Израиль и другие страны
Министерство здравоохранения обновило список стран красной и зеленой зон распространения COVID-19. Список опубликован пресс-службой ведомства.
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В красную зону попали страны, в которых заболеваемость за 14 дней на 100 000 населения превысила этот показатель для Украины – 109,5.
Среди стран красной зоны – Израиль, Черногория, Испания, США, Чехия, Франция, Молдавия, Венгрия, Бельгия и Нидерланды.
В зеленой зоне – Австрия, Румыния, Польша, Германия, Канада, Великобритания, Швейцария, Хорватия, Грузия, Греция, Россия, Словакия, Турция, Латвия, Литва, Эстония и другие.
- До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны", до конца сентября запрещен въезд иностранцам – за исключением нескольких категорий.
- Премьер Денис Шмыгаль заверил, что возвращения к жесткому карантину не будет в любом случае.
- За сутки в Украине – 3565 новых заболевших коронавирусом.
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