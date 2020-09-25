Коронавирус. Минздрав обновил список стран в зеленой и красной зоне: перечень

В красной зоне – Испания, Чехия, Молдавия, Израиль и другие страны

Министерство здравоохранения обновило список стран красной и зеленой зон распространения COVID-19. Список опубликован пресс-службой ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В красную зону попали страны, в которых заболеваемость за 14 дней на 100 000 населения превысила этот показатель для Украины – 109,5.

Среди стран красной зоны – Израиль, Черногория, Испания, США, Чехия, Франция, Молдавия, Венгрия, Бельгия и Нидерланды.

В зеленой зоне – Австрия, Румыния, Польша, Германия, Канада, Великобритания, Швейцария, Хорватия, Грузия, Греция, Россия, Словакия, Турция, Латвия, Литва, Эстония и другие.

Читайте также: Максим Степанов: COVID набирає обертів, а тестуємо на коронавірус ми недостатньо

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.