Эпидемия | Украина повторила рекорд по суточной выявляемости заболевших коронавирусом
25.09.2020, 08:19
Иллюстративное фото: pixabay.com
За все время эпидемии в Украине зарегистрирован 191 671 заболевший. 85 133 заразившихся выздоровели, 3827 умерли
За прошедшие сутки, 24 сентября, в Украине выявили 3565 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 3372) – это практически повторение недавнего рекордного показателя (3584). Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.
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За этот период скончались 70 человек (днем ранее – 52), что почти рекорд. За сутки зафиксированы 1675 выздоровевших (днем ранее — 1788).
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