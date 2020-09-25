За все время эпидемии в Украине зарегистрирован 191 671 заболевший. 85 133 заразившихся выздоровели, 3827 умерли

За прошедшие сутки, 24 сентября, в Украине выявили 3565 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 3372) – это практически повторение недавнего рекордного показателя (3584). Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот период скончались 70 человек (днем ранее – 52), что почти рекорд. За сутки зафиксированы 1675 выздоровевших (днем ранее — 1788).

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Евгений Пилипенко

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