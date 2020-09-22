Вчера был рекордный день по количеству людей в Украине, которые выздоровели от коронавирусной инфекции – таких 1717 человек

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За прошедшие сутки, 21 сентября, в Украине выявили 2884 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 2675). Данные взяты из системы мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот период скончалось 59 человек (днем ранее – 26). Зафиксировано 1717 выздоровевших (днем ранее — 672), что является рекордным показателем.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге уточнил, что среди заболевших – 206 детей и 120 медиков. Госпитализировали за это время 504 пациента.

За этот период всего сделано 42 478 тестов (днем ранее - 22 188). По методу ПЦР, который выявляет больных, сделано 20 781 теста (днем ранее – 19 778), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, — 21 697 (днем ранее – 2400).

За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 181 237 заболевших. 79 901 заразившийся выздоровел, 3642 умерли.

17 сентября в стране был зафиксирован рекорд по суточному числу заболевших COVID-19 — 3584.

Правительство уверяет, что возвращения к жесткому карантину в стране "не будет в любом случае".

Этот коронавирус мутирует, но не "под человека", и это очень радует, говорят биологи Пентагона.

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Евгений Пилипенко

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