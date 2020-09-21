COVID-19. В Украине снизилось число заболевших за сутки
21.09.2020, 08:59
Иллюстративное фото: CEMDbuk/Facebook
С начала эпидемии в стране уже более 178 000 заболевших коронавирусом
За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2675 человек (сутками ранее - 2966 ). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Зафиксировано 26 летальных случаев (сутками ранее 41), выздоровели 672 пациента (сутками ранее 758).
Всего с начала эпидемии в стране выявили 178 353 заболевших, 77 512 выздоровевших, 3583 умерших.
Новость дополняется…
- 16 сентября Кабмин изменил критерии для ужесточения карантинных мер: в красной зоне смогут работать детские сады и школы, а в оранжевой — не будут запрещать перевозки при заполненности 50% мест для сидения.
- 17 сентября в стране был зафиксирован рекорд по суточному числу заболевших COVID-19 — 3584 украинца.
Читайте также: Коронавирус. Минздрав обновил список стран: Украина оказалась в "зеленой" зоне – перечень
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии