COVID-19. В Украине снизилось число заболевших за сутки

С начала эпидемии в стране уже более 178 000 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2675 человек (сутками ранее - 2966 ). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

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Зафиксировано 26 летальных случаев (сутками ранее 41), выздоровели 672 пациента (сутками ранее 758).

Всего с начала эпидемии в стране выявили 178 353 заболевших, 77 512 выздоровевших, 3583 умерших.

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— не будут запрещать перевозки при заполненности 50% мест для сидения. 16 сентября Кабмин изменил критерии для ужесточения карантинных мер : в красной зоне смогут работать детские сады и школы, а в оранжевойне будут запрещать перевозки при заполненности 50% мест для сидения.

— 3584 украинца. 17 сентября в стране был зафиксирован рекорд по суточному числу заболевших COVID-19 3584 украинца.

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Арина Толина

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