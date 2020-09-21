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COVID-19. В Украине снизилось число заболевших за сутки

21.09.2020, 08:59
COVID-19. В Украине снизилось число заболевших за сутки - Фото
Иллюстративное фото: CEMDbuk/Facebook

С начала эпидемии в стране уже более 178 000 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2675 человек (сутками ранее - 2966 ). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

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Зафиксировано 26 летальных случаев (сутками ранее 41), выздоровели 672 пациента (сутками ранее 758).

Всего с начала эпидемии в стране выявили 178 353 заболевших,  77 512 выздоровевших,  3583 умерших.

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Арина Толина
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