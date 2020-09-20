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Коронавирус. В Украине выявили почти 3000 новых заболевших за сутки: динамика эпидемии

20.09.2020, 08:51
Коронавирус. В Украине выявили почти 3000 новых заболевших за сутки: динамика эпидемии - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

Всего с начала эпидемии зафиксировано 175 678 инфицированных украинцев

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 2966 человек (сутками ранее - 3240). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот период выздоровели 758 пациентов (сутками ранее 1268 человека), 41 человек умер (сутками ранее 48).

Всего с начала эпидемии зафиксировано 175 678 заболевших, 77 512 выздоровевших, 3557 умерших.

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Владислав Сердюк
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