Коронавирус мутирует, но не "под человека". Это очень радует, говорят биологи Пентагона

Пандемичный коронавирус, который появился в человеческой популяции в конце 2019 года, не адаптируется к новым хозяевам, пишут исследователи WRAIR

Коронавирус SARS-CoV-2 минимально мутировал с декабря 2019 года, когда его впервые выделили в первоначальной вспышке в Китае. Это позволяет надеяться, что для борьбы с пандемией будет достаточно даже одной эффективной вакцины, пишут биологи Армейского НИИ им. Уолтера Рида в США (WRAIR).

Авторы публикации в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences провели генетический анализ последовательностей вируса от более чем 27 000 инфицированных. Были просканированы на наличие вариаций 18 514 независимых последовательностей вирусного генома, взятых у людей в 84 странах.

Анализ показал низкую генетическую дифференциацию. То есть с конца 2019-го геном SARS-CoV-2 мутировал в основном случайно, а не по пути адаптации к человеку.

"Как и другие, мы заметили, что частота мутации в D614G (участок последовательности генома SARS-CoV-2, по которому производится белок-шип вируса; тот самый, за счет которого патоген и проникает в клетку, – ред.) быстро увеличилась с начала эпидемии, но мы не смогли связать ее с конкретными адаптивными силами", – пишут исследователи от Пентагона.

Таким образом, учитывая низкий уровень генетической изменчивости, любая действенная вакцина, скорее всего, будет одинаково эффективна против всех циркулирующих сейчас штаммов коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19. Иногда внутривидовое разнообразие вирусов сильно усложняет создание вакцин, как с ВИЧ, гриппом и денге. "Но SARS-CoV-2 менее разнообразен, чем эти вирусы. Поэтому мы можем быть осторожно оптимистичны", – обнадежили они.

СПРАВКА. Штаб-квартира . Штаб-квартира WRAIR – в Силвер-Спринг, штат Мэриленд. Это старейшая и наиболее разнообразная по задачам лаборатория биомедицинских исследований при Минобороны США. Имеет подразделения в штате Вашингтон, Африке, Азии и на Кавказе. В состав входят три центра: исследований инфекционных заболеваний, военной психиатрии и неврологии и научного образования/стратегических коммуникаций.

Группа авторов также разрабатывает вакцину против коронавируса. Их препарат WRAIR построен на платформе Spike Ferritin Nanoparticle с патентованным липосомным адъювантом. Клинические испытания пройдут до 2021 года.

