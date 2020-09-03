Коронавирус мутирует, но не "под человека". Это очень радует, говорят биологи Пентагона
Пандемичный коронавирус, который появился в человеческой популяции в конце 2019 года, не адаптируется к новым хозяевам, пишут исследователи WRAIR
Коронавирус SARS-CoV-2 минимально мутировал с декабря 2019 года, когда его впервые выделили в первоначальной вспышке в Китае. Это позволяет надеяться, что для борьбы с пандемией будет достаточно даже одной эффективной вакцины, пишут биологи Армейского НИИ им. Уолтера Рида в США (WRAIR).
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Авторы публикации в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences провели генетический анализ последовательностей вируса от более чем 27 000 инфицированных. Были просканированы на наличие вариаций 18 514 независимых последовательностей вирусного генома, взятых у людей в 84 странах.
Анализ показал низкую генетическую дифференциацию. То есть с конца 2019-го геном SARS-CoV-2 мутировал в основном случайно, а не по пути адаптации к человеку.
"Как и другие, мы заметили, что частота мутации в D614G (участок последовательности генома SARS-CoV-2, по которому производится белок-шип вируса; тот самый, за счет которого патоген и проникает в клетку, – ред.) быстро увеличилась с начала эпидемии, но мы не смогли связать ее с конкретными адаптивными силами", – пишут исследователи от Пентагона.
Читайте также: "В Одессе коронавируса нет", или Как курорт победил эпидемию. Спойлер - плохо
Таким образом, учитывая низкий уровень генетической изменчивости, любая действенная вакцина, скорее всего, будет одинаково эффективна против всех циркулирующих сейчас штаммов коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19. Иногда внутривидовое разнообразие вирусов сильно усложняет создание вакцин, как с ВИЧ, гриппом и денге. "Но SARS-CoV-2 менее разнообразен, чем эти вирусы. Поэтому мы можем быть осторожно оптимистичны", – обнадежили они.
Группа авторов также разрабатывает вакцину против коронавируса. Их препарат WRAIR построен на платформе Spike Ferritin Nanoparticle с патентованным липосомным адъювантом. Клинические испытания пройдут до 2021 года.
- В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. В августе были доказаны первые случаи повторного заражения.
- Избыточный вес при COVID-19 – путь в реанимацию и к аппарату ИВЛ, утверждают медики.
- Вчера французские ученые сообщили об обнаружении зависимости между тяжестью течения COVID-19 и размерами органа в грудной клетке.
- Коронавирус в Украине бьет рекорды: за 1 сентября – почти 2500 выявленных заболевших и полсотни умерших. Премьер Шмыгаль заверил, что возвращения к жесткому карантину "не будет в любом случае".
Комментарии