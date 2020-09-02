Избыточный вес при COVID-19 – путь в реанимацию и к аппарату ИВЛ: исследование

Есть четкая взаимосвязь между ожирением и серьезностью заболевания COVID-19, заявляют медики Университета Лилля

Подавляющее большинство "коронавирусных" пациентов (87%) в реанимации с тяжелым ожирением нуждаются в аппарате искусственной вентиляции легких. Этот показатель снижается до 75% для людей с "обычным" ожирением. Такие наблюдения опубликовали в The Lancet французские медики, докладывавшие на конгрессе по ожирению.

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В анализ включили 124 госпитализации в отделение интенсивной терапии с COVID-19 в университетской больнице Лилля. Их сравнивали с 306 пациентами в ОИТ по другим причинам.

Среди пациентов ОИТ с COVID-19 около половины страдали ожирением, четверть - тяжелым ожирением. Большинство остальных (около 40%) имели избыточный вес, и только около 10% – здоровый. Среди пациентов без COVID-19 у четверти было ожирение или тяжелое ожирение, еще четверть имели избыточный вес, и около половины – нормальный.

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Они пишут, что 60% "ковидных" пациентов с избыточным весом также попадали на ИВЛ, тогда как людям из здорового диапазона ИМТ аппаратная вентиляция легких требовалась в 47% случаев в реанимации. Спустя месяцы после начала пандемии повышенный риск получить тяжелое течение болезни и смерть для людей с ожирением "не может быть более очевидным", пишут авторы.

"Ковидные" пациенты в реанимации почти в три раза чаще страдали ожирением, чем пациенты без COVID-19.

СПРАВКА. Индекс массы тела (ИМТ) – величина, позволяющая косвенно судить о том, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. Важна при определении показаний для необходимости лечения. Например, при массе 77 кг и росте 170 см ИМТ = 77 / (1,70 × 1,70) ≈ 26,64 кг/м². Рекомендации ВОЗ: выраженный дефицит массы – <16, недостаточная масса – 16—18,5, норма – 18,5—25, предожирение – 25—30, ожирение – 30—35, резкое ожирение – 35—40, очень резкое ожирение – >40.

Сейчас продолжается исследование с участием более 1500 пациентов в двух центрах в США, 18 – в Европе и одном – в Израиле, чтобы собрать больше данных о том, как увеличение ИМТ и ожирение связаны с риском попасть на койку с трубкой аппарата ИВЛ в горле.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

началась вспышка заболевания Просиживание времени в соцсетях приводит к ожирению , выяснили ученые.

Евгений Пилипенко

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