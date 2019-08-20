Просиживание времени в соцсетях приводит к ожирению - ученые

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В ходе исследования университета Райса было обнаружено, что люди, которые много пользуются гаджетами, чаще испытывают чувство голода

Молодые люди, часто использующие соцсети, более склонны к ожирению. К такому выводу пришли в американском университете Райса, сообщает Голос Америки.

Ученые провели исследование среди молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет. Один из вопросов, который задали группе людей, касался того, сколько времени они проводят в своих мобильных телефонах. Оказалось, что те, у кого этот показатель больше, чаще испытывают голод и имеют более высокий процент жировой ткани в составе тела.

"Мы установили, что у людей, которые проводят больше времени в соцсетях, части мозга, ответственные за чувство голода, были более активны, чем части, ответственные за самоконтроль. Я не удивлюсь им также трудно справляться и с другими соблазнами", - объясняет исследователь когнитивной психологии Ричард Лопез.

По его словам, ситуация измененилась с появлением в жизни молодых людей современных гаджетов.

"Мы заметили довольно интересную закономерность: среди детей повысились случаи ожирения, когда на смену обычным мобильным телефонам пришли смартфоны со всеми новыми приложениями и технологиями", - сказал Лопез.

Ученые заявили, что полученные данные свидетельствуют лишь о корреляции. Теперь перед ними стоит задача выяснить: действительно ли черезмерное использование гаджетов ведет к набору лишнего веса, либо же это сама генетическая склонность человека к ожирению подталкивает его проводить много времени у экрана смартофна.

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Теги: видео, лишний вес, смартфон, жир, гаджет, социальные сети, ожирение
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