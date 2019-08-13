Переломный момент: ученые изобрели лекарство от Эболы - видео

Ученые объявили, что в ходе борьбы с лихорадкой Эбола два экспериментальных метода лечения показали себя настолько хорошо, что теперь они будут предлагаться всем пациентам в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает The New York Times.

Терапия основана на применении антител и является довольно эффективной. Она спасла примерно 90% инфицированных пациентов. Ученые называют терапию переломным моментом в многолетней борьбе с вирусом.

"Теперь мы можем сказать, что 90 процентов инфицированных могут быть спасены. Это вселяет надежду, что катастрофическая эпидемия в восточной части Конго может быть вскоре остановлена, а будущие вспышки - предотвращены", - сказал Джереми Фаррар, сопредседатель Комитета ВОЗ по оценке терапии Эболы.

Однако ученые отмечают, что новое лечение показало свою эффективность лишь на ранних стадиях болезни.

Исследования методов новой экспериментальной терапии REGN-EB3 и mAb-114 проводились с ноября 2018-го. В них приняли участие более 700 инфицированных пациентов.

В начале месяца в Африке стали закрывать государственные границы из-за вспышки Эболы в ДР Конго.

Читайте также: Вспышка вируса Эбола в Конго: число жертв приблизилось к 50





