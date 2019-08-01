Вспышка вируса Эбола: в Африке закрывают границы

В ДР Конго продолжают бороться с вирусом (скриншот видео)

Утром 1 августа Руанда закрыла границу с Демократической Республикой Конго из-за лихорадки Эбола, сообщает BBC.

Причиной радикальных шагов руандийского правительства стала опасная динамика смертности в соседней стране. По меньшей мере два человека нпогибли в течение июля в восточном городе Гома, который находится возле границы с Руандой. В 2018-м Эбола унесла жизни боле 1 800 конголезцев.

В Конго назвали закрытие границы односторонним решением руандийских органов власти.

Ранее ВОЗ назвали вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей обеспокоенность международной общественности. В организации также объявили о том, что существует высокая вероятность проникновения вируса Эбола во все руандийские регионы, граничащие с ДРК. Однако ВОЗ предупреждала, что попытки сдержать вирус путем перекрытия сообщения лишь усугубят ситуацию.

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