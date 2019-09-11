Ученые объяснили, почему с возрастом люди набирают вес

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Шведские ученые провели исследование и выяснили, что с возрастом у человека уменьшается уровень липидного обмена в жировой ткани, что является одной из причин возникновения лишнего веса. Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.

Ученые проводили исследование на протяжение 13 лет, отобрав 54 мужчин и 41 женщину. У всех испытуемых наблюдалось снижение скорости расщепления жировой ткани (липидного обмена).

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Те, кто не компенсировал снижение липидного обмена, увеличили свой вес примерно на 20%.

Ученые заявляют, что их исследования говорят о том, что с возрастом процессы в жировой ткани регулируют изменения массы тела.

Исследователи утверждают, что это открытие поспособствует появлению новых способов борьбы с ожирением.

Также ученые заявляют, что их исследование частично подтверждает распространенное мнение о том, что к лишнему весу с возрастом приводит уменьшение физической активности.

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