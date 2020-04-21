Почему ожирение повышает риск получить тяжелый случай COVID-19: исследование

Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA

Международная группа ученых из Канады и ОАЭ предположила, что люди с избыточным весом могут входить в группу риска при коронавирусной болезни из-за того, что при ожирении в у них якобы вырабатывается больше рецепторов АСЕ2 – тех самых, которые вирус использует, чтобы прикрепиться к клетке и проникнуть в нее. Исследование, которое проведено на мышах, опубликовано на сервере bioRxiv.

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В опытах иммунологи сравнивали уровни белка АСЕ2 у восьмерых мышей с ожирением с показателями стольких же животных в контрольной группе.

Выводы однозначны, пишут они: концентрация белков АCE2 у грызунов с избыточным весом была больше. То есть, гены, которые кодируют эти рецепторы, более активно работают у животных с ожирением. По данным исследователей, разница в уровнях белка между группами в основном зафиксирована в легочной ткани. Они считают, что развитие COVID-19, как и ожирения, связано с отклонениями в липидной (жировой, - ред.) части метаболизма.

Авторы исследования предположили, что диабетики и люди с повышенным холестерином входят в группу риска плюс-минус по тем же причинам.

СПРАВКА. ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент 2) - белок-рецептор на мембране клетки человека. Превращает гормон ангиотензин I в более активную форму – ангиотензин II. Из-за того, что ACE2 имеет сродство к шипам-гликопротеинам на поверхности частиц вируса SARS-CoV-2, именно он является точкой проникновения патогена в клетку.

Группа взялась за работу после того, как в Китае, а затем и в странах Европы начали замечать, что коронавирус чаще других поражает диабетиков, людей с лишним весом и тех, у кого проблемы с сердцем. Они намереваются подтвердить теорию на людях.

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bioRxiv – научный архив препринтов исследований с материалами, которые пока не рецензированы. К их выводам нужно относиться, как к промежуточной научной информации, а не законченному и подтвержденному исследованию.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

По прогнозам ученых и ВОЗ, вакцины не будет как минимум до 2021 года.

На утро 21 апреля в Украине выявлено 6125 случаев , 161 человек умер, 367 выздоровели.

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