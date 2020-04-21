Почему ожирение повышает риск получить тяжелый случай COVID-19: исследование

Международная группа ученых из Канады и ОАЭ предположила, что люди с избыточным весом могут входить в группу риска при коронавирусной болезни из-за того, что при ожирении в у них якобы вырабатывается больше рецепторов АСЕ2 – тех самых, которые вирус использует, чтобы прикрепиться к клетке и проникнуть в нее. Исследование, которое проведено на мышах, опубликовано на сервере bioRxiv.
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В опытах иммунологи сравнивали уровни белка АСЕ2 у восьмерых мышей с ожирением с показателями стольких же животных в контрольной группе.
Выводы однозначны, пишут они: концентрация белков АCE2 у грызунов с избыточным весом была больше. То есть, гены, которые кодируют эти рецепторы, более активно работают у животных с ожирением. По данным исследователей, разница в уровнях белка между группами в основном зафиксирована в легочной ткани. Они считают, что развитие COVID-19, как и ожирения, связано с отклонениями в липидной (жировой, - ред.) части метаболизма.
Авторы исследования предположили, что диабетики и люди с повышенным холестерином входят в группу риска плюс-минус по тем же причинам.
Группа взялась за работу после того, как в Китае, а затем и в странах Европы начали замечать, что коронавирус чаще других поражает диабетиков, людей с лишним весом и тех, у кого проблемы с сердцем. Они намереваются подтвердить теорию на людях.
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bioRxiv – научный архив препринтов исследований с материалами, которые пока не рецензированы. К их выводам нужно относиться, как к промежуточной научной информации, а не законченному и подтвержденному исследованию.
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