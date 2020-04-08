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Ожирение повышает риски при эпидемии коронавируса – главный эпидемиолог Франции

Ожирение повышает риски при эпидемии коронавируса – главный эпидемиолог Франции - Фото
Жан-Франсуа Дельфрэсси (фото - ЕРА)
08.04.2020, 15:02

Людям с избыточным весом следует быть особенно осторожными в период пандемии коронавируса, заявил главный эпидемиолог Франции Жан-Франсуа Дельфрэсси

Избыточный вес увеличивает риски для здоровья и жизни людей, которые подхватили коронавирус SARS-CoV-2. США особенно уязвимы в этом плане из-за высокого уровня ожирения населения, цитирует Reuters главного эпидемиолога Франции Жан-Франсуа Дельфрэсси.

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По его словам, 17 млн французов из 67 млн населения страны подвергаются серьезному риску заболеть из-за трех факторов: возраста, хронических/тяжелых заболеваний и ожирения.

"Этот вирус ужасен, он может поражать молодежь, особенно молодых людей, страдающих ожирением. Те, кто с лишним весом, действительно должны быть осторожны", - сказал профессор, который возглавляет "коронавирусный" научный совет при правительстве Франции.

Дельфрэсси уточнил, что 88% зараженных "страдали только тяжелыми гриппозными симптомами". По его словам, уровень смертности среди молодежи от СOVID-19 составляет около 2%, но для людей с упомянутыми выше факторами этот показатель вырос до 14%.

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По состоянию на 8 апреля 2020 года во Франции диагностировано 109 069 случаев COVID-19. 10 328 человек умерли, в тяжелом/критическом состоянии - 7131 пациент. 19 337 человек выздоровели. Сейчас в стране проводят около 30 000 тестов в день. Этот показатель хотят довести до 100 000 - 250 000 в день примерно через две недели.

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Евгений Пилипенко
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