Обнаружена зависимость между тяжестью течения COVID-19 и размерами органа в грудной клетке

Британские ученые нашли обратную зависимость между размерами тимуса и тяжестью коронавирусной болезни. На этом можно основать терапию, пишут они

Частота госпитализаций с коронавирусной болезнью COVID-19 экспоненциально зависит от возраста: она увеличивается на 4,5% за каждый год жизни. Это отражает экспоненциальное снижение объема вилочковой железы (и выработки Т-клеток иммунитета) – там также идет снижение на 4,5% в год. О такой зависимости написали ученые из университетов в Кембридже и Оксфорде, препринт выложен на medRxiv.

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Авторы отмечают, что частота тяжелого течения заболевания и смертность от COVID-19 выше у мужчин: это соответствует постепенной атрофии тимуса (и соответствующему снижению выработки Т-клеток с возрастом), которая более серьезна у мужчин.

Таким образом, делают они вывод, COVID-19 можно включать в список других заболеваний с подобным свойством, среди которых MRSA (устойчивый к антибиотикам метициллинрезистентный золотистый стафилококк), вирус Западного Нила, пневмококк и некоторые типы рака (хронический миелоидный лейкоз, рак мозга и другие).

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Заболеваемость у детей и подростков – очень низкая. Это единственная группа, которая значительно отклоняется от "экспоненциального" вывода авторов публикации: "Наша модель предполагает, что люди до 20 лет имеют дополнительную иммунную защиту, которая на 53–77% превышает ту, что предсказана только функцией тимуса".

СПРАВКА. Тимус (вилочковая железа) – орган, где происходит созревание, дифференцировка и иммунологическое "обучение" T-клеток иммунитета. Расположен в верхней части грудной клетки, сразу за грудиной. Размер у новорожденных ~5 см в длину, 4 см в ширину и 6 мм в толщину. Его рост продолжается до начала полового созревания и размеров 7,5х16 см. С возрастом подвергается атрофии и в старческом возрасте едва отличим от окружающей его жировой ткани.

"Мы не нашли доказательств различий между возрастными группами в восприимчивости к инфекции или относительной заразности для других", – добавили исследователи.

В августе были доказаны первые случаи повторного заражения новым коронавирусом.

Простужались ранее – у вас может быть иммунитет к COVID-19, считают украинские ученые.

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Евгений Пилипенко

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