Коронавирус в Украине бьет рекорды: за сутки – почти 2500 выявленных и полсотни умерших

C конца прошлой рабочей недели число новых заболевших не снижается ниже 2000 случаев в сутки. Сегодня озвучили новый рекорд по выявленным

За прошедшие сутки в Украине выявили 2495 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 2088) – это рекордный показатель за все время эпидемии в стране. Данные показала система мониторинга от Совета нацбезопасности и обороны.

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За сутки скончался 51 человек (днем ранее – 48), что также является рекордом. Зафиксировано 1015 выздоровевших (днем ранее — 688).

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За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 125 798 заболевших, 58 817 выздоровевших и 2656 умерших.

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Евгений Пилипенко

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