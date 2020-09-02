Коронавирус. Динамика эпидемии в Турции, Египте и на других открытых украинцам курортах

За все время пандемии коронавируса в мире выявили более 25,8 млн заболевших. Умерли 860 323 больных COVID-19

За прошедшие сутки по Гринвичу в Турции выявили 1572 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, в Египте – 176 новых пациентов. Об этом сообщает Worldometers.

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Всего в мире за сутки зафиксировали 260 004 заразившихся, выздоровели 253 946 пациентов, скончались – 5899. За все время эпидемии выявили 25 892 091 заболевших, 18 186 486 выздоровевших и 860 323 умерших.

Динамика эпидемии на открытых украинцам курортах:

- Турция — 271 705 заболевших (+1572 за сутки), 245 929 выздоровевших (+1003), 6417 умерших (+47);

- Египет – 98 115 (+176), 73 828 (+899), 5440 (+19);

- Албания – 9606 (+93), 5441 (+227), 290 (+6);

- Черногория – 4917 (+82), 4058 (+37), 102 (+2);

- Хорватия – 10 414 (+145), 7735 (+301), 187 (+1);

- Болгария – 16 454 (+188), 11 615 (+132), 642 (+13);

- Мальдивы – 8003 (+199), 5265 (+110), 29 (1);

- Доминиканская республика — 94 979 (+264), 68 736 (+654), 1738 (+28);

- Мексика — 599 560 (+3719), 416 738 (+4158), 64 414 (+256).

30 августа Минздрав обновил список стран красной и зеленой зоны. Перечень красной зоны сократился, но в него попала Хорватия.

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Марк Сировой

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