На полный карантин Украина может уйти и раньше 25 октября, и позже – Ляшко

По словам замглавы Минздрава, тенденция к росту числа инфицированных коронавирусом "очевидна". Ситуация тревожная, говорит, "но пока не критическая"

"Никто не будет никого закрывать" в Украине на полный карантин, если люди и бизнес будут придерживаться санитарных норм и эпидемию удастся контролировать. Об этом заявил НВ главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, отвечая на вопрос о слухе, будто бы после выборов 25 октября власть "все регионы сделает красными и нас закроют".

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"По поводу национального локдауна. Я бы не привязывался ни к какой дате. На локдаун можно пойти и раньше 25 октября, и позже. Зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом", – пояснил замглавы Минздрава.

Ляшко напомнил, что из-за этого Израиль уже пошел на второй полный карантин, и не проявил оптимизма: "Здесь мало надеяться на то, что мы не повторим этот опыт, хотя нужно все для этого делать".

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По его словам, бизнес должен создать условия для того, "чтобы люди могли спокойно передвигаться", а если это рестораны, то столики должны располагаться на расстоянии 1,5 м друг от друга. При соблюдении эпидусловий для бизнеса и граждан (ношение маски, соцдистанция и мытье рук) полного карантина не должно быть, заверил главсанврач.

"Предел – количество занятых больничных коек", – отметил он, посетовав, что люди не придерживаются никаких норм, пока кто-то из их близких не попадает в больницу, особенно в реанимацию.

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Евгений Пилипенко

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