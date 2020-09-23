Тройка лидеров коронавирусной вакцинной гонки показала документы клинических исследований

Обычно протоколы публикуют после окончания клинических испытаний. Компании пошли на это, чтобы показать прозрачность процесса и повысить доверие

Чтобы продемонстрировать, что ускорение разработки вакцины против коронавируса никак не влияет на качество процесса, эффективность и безопасность препаратов, а также на фоне скрытого создания и испытания российской вакцины Спутник-5, три лидирующие в этой гонке биотех-компании Запада выложили промежуточные протоколы клинических исследований. Об этом пишет The New York Times.

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Речь идет о Moderna (вакцина mRNA-1273), Pfizer/BioNTech (BNT162b2) и AstraZeneca (AZD1222). Описание дизайна исследования, методологии отбора и обследования добровольцев, критериев для вакцины и прочие данные занимают 135, 137 и 111 страниц соответственно.

Для испытаний mRNA-1273 привлекут 30 000 человек в США, BNT162b2 – 44 000 человек в нескольких точках мира, AZD1222 – 30 000 только в Штатах (уже испытывают в Британии, Бразилии и ЮАР).

Критерий эффективности – после вакцинации заболеваемость должна снизиться не менее чем на 50%. Все кандидатные вакцины проверяют также на пожилых людях – основной группе риска.

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Moderna собирается ждать до того, пока не заболеет совокупно 151 человек среди вакцинированных и в плацебо-группе. Предполагают, что это произойдет в течение 10 месяцев после вакцинации всей выборки. Pfizer огласит финальные результаты после 164 случаев, АstraZeneca – 150.

Все компании будут рапортовать о промежуточных этапах, причем, если среди больных не будет вакцинированных, достоверные результаты появятся еще до зимы.

Эти разработчики не являются единственными лидерами COVID-19-гонки. Помимо них, испытания препаратов на финальной фазе проводят еще несколько компаний, преимущественно китайские.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

началась вспышка заболевания Избыточный вес при COVID-19 – путь в реанимацию и к аппарату ИВЛ, утверждают медики.

Французские ученые сообщили об обнаружении зависимости между тяжестью течения COVID-19 и размерами органа в грудной клетке.

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Евгений Пилипенко

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